Stand: 08.01.2024 09:30 Uhr Hamborger Straten warrt streut

Al de veerte Nacht in de Reeg is de Winterdeenst vun de Stadtreinigung in'n vullen Insatz. Dat stäädtsche Ünnernehmen hett hüüt fröh mellt, dat se siet Middernacht mit mehr as 700 Lüüd op de Straten togang sünd. Man ok wenn nu streut is, so schall een sik op de Straten bannig vörsehn, seggt de Stadtreinigung.

