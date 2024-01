Stand: 08.01.2024 09:30 Uhr Anmellen för Grundschool geiht los

De Wiehnachtsferien sünd rüm - un vunaf hüüt köönt Kita-Öllern jem ehre Kinner för de Grundschool anmellen. De Schoolbehöörd seggt, dat bummelig 95 Perzent vun de Deerns un Jungs de Wunschschool kriegen köönt. Un wohrschienlich wöörn dat ok dit Johr wedder mehr Kinner in de eersten Klassen ween as in dat Johr tovör.

