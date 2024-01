Stand: 08.01.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De Vörmiddag kann noch hier un dor en Sneeschuer bringen, man denn kriegt wi ok mal de Sünn to sehn – bi Temperaturen üm de null Graad. Nu (Klock negen) is in Osswarder een Graad ünner null. Morgen gifft dat gröttstendeels Sünnschien, un höger as minus twee Graad geiht dat Thermometer nich rop.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch