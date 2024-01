Stand: 06.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Arbeitslose in Hamborg

In Hamborg is de Arbeitslosenquote in’n Johrsvergliek dull wat anstegen. De Tahl vun de Lüüd ahn Arbeit is üm meist ölven Perzent oder üm un bi achtdusend na baven gahn. De Fraag is man woso – bi den Mangel an Fachlüüd? De Böverste vun’e Arbeitsagentur Sönke Fock sä dorto Middeweken düsse Week to NDR 90,3: De Konjunktur weer swach, fre’e Arbeitssteden kömen dör Penschoneren to Stann un nich dör en starke Weertschop.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

