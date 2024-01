Stand: 06.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Günther Fielmann is doot

De Hamborger Ünnernehmer Günther Fielmann is doot. De Grünner vun de Brillenkoopmannskeed is Middeweken düsse Week in’t Öller vun 84 Johr in Lütjensee in Sleswig-Holsteen storven. Dor weer he mit sien Familje tohoop un weer in Freden inslapen. Dat möök dat Ünnernehmen güstern – Freedag düsse Week – kund. Tahlen na to uurdelen kummt hüüttodaags jede twete Brill in Düütschland vun Fielmann. De Kunzern hett sien Huus in Hamborg un gifft bummelig 18.000 Lüüd Arbeit. För jeden vun jüm hett Fielmann, de sik ümmer för Ümweltschuul insett, en Boom spennt.

