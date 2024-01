Stand: 05.01.2024 09:30 Uhr Günther Fielmann is doot

De Hamborger Ünnernehmensmann Günther Fielmann is doot. So as de Firma dat hüüt morgen sä, weer de Grünner vun de Brillenkoopmannskeed al düssen Middeweken storven in’t Öller vun 84 Johr in Lütjensee in Sleswig-Holsteen. Dor weer he mit sien Familje tohoop un in Freden inslapen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch