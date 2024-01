Stand: 05.01.2024 09:30 Uhr Protest direktemang gegen Habeck

Een schull sik schamen un dat Ganze weer en Verstoot gegen de Regeln vun Demokratie: So süht de Bunnsregeren de Protestakschoon gegen Viezkanzler Robert Habeck. Bummelig hunnert Buurslüüd, de gallig weern, harrn em in Sleswig-Holsteen doran hinnert, en Fährschipp in Schlüttsiel to verlaten. Se möken de Anleggsteed dicht – de Schandarms harrn Peperspray insett. De Grönen-Politiker weer privaat op Hallig Hooge un müss, üm seker to ween, eerstmal dorhen trüch. Habeck wull snacken, dor weern de Buurslüüd aver nich op ingahn. Grund för den Protest sünd de Agrarsubventschonen, de kört warrn schüllt.

