Stand: 05.01.2024 09:30 Uhr Af morgen ne’e Betahlkorten för HVV-Bussen

De ne’en Betahlkorten för HVV-Bussen sünd an welk Steden gau untverköfft ween. Nu will de Verkehrsverbund gau welk naschuven. Dat hett NDR 90,3 to weten kregen. Af morgen schall dat nochmal wedder dusende ne’e Korten an Kiosken, grote Inkoopsladens oder an Tanksteden geven. Siet dat ne’e Johr kann een in HVV-Bussen so keen Korten mehr köpen, deswegen weer de Prepaidkort an’n Start gahn.

