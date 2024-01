Stand: 04.01.2024 09:30 Uhr Flüchtlinge ut Ukrain finnt flink en Job

Meist 6.000 Minschen, de ut de Ukrain flücht sünd, hebbt in Hamborg Arbeit funnen. Dat sünd een Drüttel vun de Lüüd, de in en Öller sünd, in dat een arbeiden kann. Wat de Böverste vun de Arbeitsagentur Sönke Fock seggt, is dat bannig veel. Vun de annern 12.500 maakt de Hälft en Kurs, de Spraak to lehrn un de annern hebbt keen Arbeit. Dormit hebbt Minschen, de ut de Ukrain flücht sünd gauer en Job funnen as de ut anner Länner. Un dat, opgliek dat faken Fruunsminschen sünd, de sik üm jemehr Kinner kümmern mööt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch