Stand: 04.01.2024 09:30 Uhr Haftbefehl gegen Block-House-Arvsche

De Striet üm’t Sorgerecht in den Fall vun Christina Block geiht wieder. Nu liggt gegen de Block-House-Arvsche en europä’schen Haftbefehl vör. Dat steiht in de „Bild“-Zeitung to lesen. Däänsche Behörden hebbt den Haftbefehl na’t LKA in Hamborg hen schickt. Dat heet, Christina Block mutt de Polizei jümmer seggen, wo se opstunns is. De Staatsanwaltschop Hamborg wull NDR 90,3 dor nix to seggen. An’n Ooltjohrsdag hebbt woll poor Keerls mit Gewalt den Vadder de Kinner in Däänmark wegnahmen.

