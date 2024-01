Stand: 04.01.2024 09:30 Uhr Weniger Drievhuusgasen

Wat dat utsüht, warrt so wenig Drievhuusgasen utstött as siet de 50er Johrn nich mehr. Vun de Gasen, de sünnerlich leeg för’t Klima sünd, sünd bummelig 670 Millionen Tunnen utstött worrn. Dat is nich mal de Hälft vun 1990. Dat is dat Johr, mit dat se dat jümmer verglieken doot. Dat wiest Berekens vun de Organisatschoon Agora. Dor höört Lüüd vun Ümwelt- un Verbrukerverbänn, Warkshopen, Wetenschop, Politik un Ünnernehmens mit dorto. Wat se rutfunnen hebbt, warrt weniger Kohle bruukt, man ok de dörch Krisen siedere Industrieprodukschoon hett wat dormit to doon.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch