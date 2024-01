Stand: 04.01.2024 09:30 Uhr Man över Boord

En 19-Johrigen is an'n Avend vun en Havenfähr in Hamborg in de Elv fullen. Folgens de Polizei wull he woll an Deck Biller maken. De Mannschop vun en Toll-Boot hett den jungen Mann wedder flink ut dat Water ruthalen kunnt. Se mussen em torüch na't Leven halen un na't Krankenhuus bringen. Sien Tostand is stabil.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch