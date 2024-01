Stand: 03.01.2024 09:30 Uhr Woans geiht dat de Block House Kinner?

Gode Naricht in den Fall vun de Kinner vun de Block House Arvsche Christina Block: To NDR 90,3 see se, ehr Dochter un ehren Söhn wörr dat goot gahn. Welk schüllt de 10 un 13 Johr olen Kinner in de Silvesternacht in Däänmark ehren fröheren Mann wegreten hebben. Wokeen dat weer, dat weet se bet nu noch nich. Dorachter stickt woll en johrenlangen Striet üm dat Sorgrecht. Wat dat nu en Verbreken weer, oder nich, dat ünnersöcht de Justiz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch