Stand: 03.01.2024 09:30 Uhr Wo hooch is de Grundstüer?

Vun tokamen Johr af an schall de ne’e Grundstüer gellen – wo hooch de is, dat kriegt Lüüd, de in Hamborg Huus un Grund hebbt, man eerst in’t Fröhjohr 2025 to weten. Egens schull dat al düssen Harvst faststahn. De Finanzbehöörd verkloort, dat de Höögde noch nicht kloor is, dat wörr ok an den hogen Opwand bi’t Bearbeiden liggen – un ok doran, dat nich elkeen de Grundstüerverkloren to rechter Tiet afgeven hett. Bekritteln deit dat de Oppositschoon: Eegners mööt weten, wat för en Stüerlast op jüm tokümmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch