Stand: 03.01.2024 09:30 Uhr Hamas Liddmaat storven

In de libaneesche Hööftstadt Beirut is en Liddmaat vun de radikal-islaamsche Hamas mit hogen Rang dootmaakt worrn. De Terrororganisatschoon hett seggt, dat weer wohr. En israelsche Drohn schall dat Huus vun de Islamisten drapen hebben. Israel hett to den Angreep betnu noch nix seggt. De libaneesche Hisbollah-Miliz, de sik mit de Hamas tohoopdaan hett, hett middewiel en Gegenslag andrauht.

