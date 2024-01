Stand: 03.01.2024 09:30 Uhr Unfall in Billsteed

Swore Verkehrsunfall in Billsteed: An de Krüzen Schiffbeker Weg / Reclamstraat is en 52-jöhrige Mann vun en Auto anfohrt worrn un op Leven un Doot to Schaden kamen. Folgens de Polizei weer he eenfach op de Straat lopen.

