Stand: 02.01.2024 00:00 Uhr Johrswessel in Hamborg

De Johrswessel is in Hamborg recht wat sinnig aflopen. Liekers muss de Füerwehr mehr as 1.700 Mal utrücken. Dat hett masse lüttere Bränn geven. Een gröttern geev dat an't Heilwig-Gymnasium in Alsterdörp. Dor hett dat Dack vun de Aula brennt. Vunmorgen hett de Füerwehr nochmal poor Glootnester utmaakt. De Polizei süht ehrn Silvester-Insatz as Erfolg an. Dörch Opklären vöraf, mehr Gendarms op de Straten un Ecken neem een nich Böllern dröff geev dat meist keen Angrepen op Insatzlüüd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch