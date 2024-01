Stand: 02.01.2024 00:00 Uhr Kinnsentföhren in Däänmark

In Däänmark hebbt se in de Silvesternacht twee Kinner rövert. Wat in de BILD-Zeitung to lesen steiht, sünd dat de teihn un 13 Johr olen Kinner vun de Blockaus-Arvsche Christina Block. NDR 90,3 hett nafraagt, man de Polizei Hamborg will dorto noch nix seggen. Wat vun de däänsche Polizei to hören is, is de Vadder vun de Gören kort na Middernacht vun poor Lüüd angrepen worrn. Se süllt de Kinner dwungen hebben, dat se in en Auto stiegt. Dat kunn ween un dat geiht dorbi üm en Striet üm’t Sorgerecht.

