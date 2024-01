Stand: 02.01.2024 00:00 Uhr Hoochwater in Düütschland

Dor, neem se opstunns in Düütschland ünner dat Hoochwater to lieden hebbt, dor maakt se sik jümmer noch Sorgen üm de Dieken, de dor opweekt. De Düütsche Wedderdeenst wohrschaut, dat gifft noch ne’en Duerregen. De kunn de Saak dor noch leger maken. In Ollenborg reekt bummelig 800 Minschen dormit, dat se sik noch korthannig in Sekerheit bringen mööt, wenn de Diek breken deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch