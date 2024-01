Stand: 02.01.2024 00:00 Uhr Eerdbeverns in Japan

Na de Reeg vun Eerdbeverns in Japan warrt jümmer noch Lüüd söcht, de dat överleevt hebbt. Opstunns hebbt se 30 Minschen funnen, de dorbi sturven sünd. Siet güstern hett mehr as 150 Mal de Eerd bevert. Hüüs sünd instött un Straten dorbi opreten. Dat Epizentrum leeg an de Westküst. Ok in Tokio harr de Eerd bevert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch