Stand: 28.12.2023 09:30 Uhr Swore Tieden bi'n Bo

Mit den Bo vun ne'e Wahnungen geiht dat ok in Hamborg nich so recht vöran. Wat NDR 90,3 to weten kregen hett, hett dat düt Johr den Bezirk Altna sünnerlich dull drapen. Dor sullen jedeen Johr 1.500 ne'e Wahnungen afnickt warrn. 2023 weern dat man nichmal 600. De Böverste vun't Bezirksamt Altna Stefanie von Berg meent, wegen de swore Tiet bi’n Bo hollt sik Geldgevers vullkamen torüch.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch