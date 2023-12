Stand: 28.12.2023 09:30 Uhr Hoochwater in Neddersassen

Straten de sparrt sünd un ganze Feller ünner Water. De Saak mit dat Hoochwater in Neddersassen bliff jümmer noch eernst. In Winsen an de Aller hebbt de Behörden bummelig 300 Minschen ut jemehr Wahnungen rett. Se mussen de Nacht in en Spoorthall tobringen. In poor Oorten in'n Kreis Celle, dor hebbt se den Stroom afstellt, wieldat dat Water dor so hooch steiht. In Neddersassen, dor gifft dat 40 Pegel, mit den hööchsten Graad 3, den se mellen köönt.

