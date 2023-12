Stand: 27.12.2023 09:30 Uhr Wolfgang Schäuble is sturven

Wolfgang Schäuble is doot. De fröhre Binnenminister- un Bunnsdagspräsident is güstern Avend sturven. Dat hett sien Familie de Düütsche Pressagentur seggt. De CDU-Politiker is 81 Johr oolt worrn.

