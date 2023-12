Stand: 27.12.2023 09:30 Uhr Hoochwater in Düütschland

Vulle Daalsparren un opwiekte Dieken. In vele Gegenden in Noord- un Oostdüütschland blifft de Hoochwaterlaag eernst. Över Dagen hett dat regent. Mehre hunnert Lüüd mussen al an de Wiehnachtsfierdaag ut jemehr Hüüs rut. Sünnerlich in Neddersassen un Sassen-Anhalt is de Laag noch nich beter worrn. Man wat vun'n Düütschen Wedderdeenst to hören is, sall't vundaag tominnst de mehrste Tiet dröög blieven.

