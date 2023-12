Stand: 27.12.2023 09:30 Uhr Rekord-Utfohren vun Rüstens-Saken

De Bunnsregeren hett düt Johr so veel Wapen, Panzers un anner Saken to' n Rüsten utfohren laten as noch nienich tovör. Se hebbt Exporten in'n Weert vun meist 12 Milliarden Euro afnickt. Dat sünd veertig Perzent mehr as in 't Johr tovör. Een Drüttel dorvun is na de Ukrain hengahn. Düsse Tallen hett dat Bündnis Sarah Wagenknecht bi't Weertschopministerium affraagt.

