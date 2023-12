Stand: 27.12.2023 09:30 Uhr Düütsche Weertschop süht ehr Laag as düster an

Wieldes dat Weertschopsfeld rund üm Rüstenssaken Rekorden schafft, dor blickt de Weertschop allens in allen mehr swartkiekern op dat ne'e Johr. Dat Institut vun de Düütsche Weertschop hett meist 50 Branchen-Verbänn fraagt. Meist de Halv vun jem reekt dormit, dat se 2024 weniger produzeren un nich mehr so veel Ümsatz maken warrt. Dor höört to't Bispeel ok de Textil- un Modeindustrie mit dorto. Blots negen Branchen verwacht sik en Plus bi de Geschäften, to't Bispeel dat Handwark un de Tourismus.

