Stand: 27.12.2023 09:30 Uhr Dokters laat Praxen dicht

Wokeen vundaag noch na'n Dokter hen will, de stött sik womööglich de Nees. De Virchowbund hett de Dokters opfordert, dat se bet övermorrn jemehr Praxen dicht laat. Dormit will de Verband gegen de Sundheitspolitik angahn. De Praxen klaagt, se hebbt ünner annern to veel Last mit Bürokraam.

