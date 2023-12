Stand: 27.12.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg, dat lett sik eerstmal fründlich an, man denn kaamt vun Süüdwesten her doch noch düster Regenwulken an un maakt de Eer to’n Nameddag hen ok noch natt bi bet to söss Graad.

Morgen, an’n Dünnersdag, hebbt wi wedder en dicke düster Deek vun Wulken, de dat düchtig drüppeln laat. Dat allens bi bet to teihn Graad un en dullen Wind ut Süüdwest bet West.

