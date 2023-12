Stand: 23.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Interview mit Peter Tschentscher

Wat den Bostopp an’n Elvtower angeiht, dor hett sik Hamborgs Börgermeester Peter Tschentscher to’n Johrswessel toversichtlich wiest. In’t Interview Maandag düsse Week mit NDR 90,3 un dat Hamborg Journal möök he nochmal düütlich, dat dat Risiko kumplettemang bi den privaten Investor liggt. Op Hamborgs Straten will Tschentscher düütlich weniger ne’e Tempo-30-Afsnitten hebben as de Grönen dat wüllt. Langsamer föhren, dat schull nich överall gellen, so de Börgermeester. Denn dordör kööm de Verkehr bavento denn noch in’t Stocken, sä Peter Tschentscher.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch