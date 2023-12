Stand: 23.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Uurdeel wegen Plaan för Anslag

Dingsdag düsse Week sünd twee Bröder ut Syrien vör dat Hanseatische böverste Lannsgericht to Haftstrafen veruurdeelt worrn. De öllere, de in Hamborg leevt, mutt för veer Johr un negen Maand in’t Kaschott. He harr en islamistschen Sprengstoffanslag op en Kark in Sweden plaant un al Bodelen för en Sprengstoffgördel besorgt. Sien veeruntwintig Johr ole Broder ut’t Allgäu kreeg wegen Ünnerstütten een Johr Haft op Bewähren.

