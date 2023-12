Stand: 23.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Aurubis hett weniger Profit maakt

De Hamborger Kopperhersteller Aurubis hett wiederhen mit den Millionenschaden to doon, nadem dor Sülver klaut un in grote Wies bedragen worrn is. Ok bi de Johrsbilanz is dat Thema ween, dat dordör denn de Profit ünner’n Streek lütter utfullen is. Anfang tokamen Johr schall fastleggt warrn, wat dor in’n Vörstand personell noch wat op nakamen deit. De Vörstandsböverste Roland Harings harr Middeweken düsse Week togeven, dat de Tiet för dat Ünnernehmen nich licht weer. Liekers dat dat de Fäll vun Bedregeree geven hett, hett Aurubis ünner’n Streek den drüttgröttsten Profit in’e Ünnernehmensgeschicht maakt.

