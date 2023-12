Stand: 23.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Eerste Deel vun’e Elvchaussee is fardig

Meist dree Johr lang hett dat duert. Nu is de eerste Boafsnitt in’e Elvchaussee fardig. Un dat gauer as dacht – dat is Dunnersdag düsse Week künnig worrn. Egens schull de Streck twüschen Manteuffelstraat un Parkstraat eerst Anfang tokamen Johr freegeven warrn. Op den Afsnitt weern Stratenbelag, Footstieg, Radweeg un Lampen nee maakt worrn. Bavento sünd ok Gas-, Strom, Waterleitungen un Kabels verleggt worrn. Köst hett dat Ganze üm un bi dörtig Millionen Euro.

