23.12.2023 Düsse Week: Maleschen dör Storm

Ümfullen Bööm, överlopen Straten un Schadens an Bahnstrecken - wegen dat stöörmsche Wedder is de Hamborger Füerwehr dutzwies ünnerwegens ween. In Ecken dicht an’e Elv güngen güstern – Freedag düsse Week – de Sirenen un wohrschaun. De swore Stormfloot harr Steden dicht an’t Water, de deper liggen doot, överspöölt. Wokeen mit’e Bahn reisen dä, de müss wegen den Storm in‘n Regionaal- un Fernverkehr mit düchtig Maleschen kloorkamen. Töög kömen to laat un füllen ut. Vele Bahnstrecken in’n Noorden harrn Schaden nahmen.

