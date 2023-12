Stand: 22.12.2023 09:30 Uhr Maleschen dör Storm

Ümfullen Bööm, överlopen Straten un Schadens an Bahnstrecken - wegen dat stöörmsche Wedder is de Hamborger Füerwehr betto al üm un bi achtigmal ünnerwegens ween. To Schaden kamen aver is nüms. In‘e Ecken dicht an’e Elv güngen hüüt Morgen al de Sirenen un hebbt wohrschaut. An’n fröhen Middag warrt de neegste swore Stoormfloot oplopen. All Steden, de deper liggen doot, de warrt denn wedder vulllopen. Wokeen mit’e Bahn reisen deit, de mutt wegen den Stoorm mit düchtig Maleschen reken. Vele Bahnstrecken in’n Noorden nämich hebbt Schaden nahmen. Töög kaamt to laat oder fallt ut.

