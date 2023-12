Stand: 22.12.2023 09:30 Uhr Polizei söcht na Motiv för Amokloop

Na den Amokloop an’e Karls-Universität in Prag söcht de Polizei nu na dat Motiv vun den Däder. De veeruntwintig Johr ole Keerl harr güstern Namiddag in de Philosoph’sche Fakultät veerteihn Minschen dootschaten. Bavento sünd noch fiefuntwintig anner Lüüd bi to Schaden kamen. Ok de Keerl, de schaten hett, de is doot. He schall, vördem he dat maakt hett, al sien Vadder ümbröcht hebben. Henwiesen op en terroristischen Achtergrund gifft dat, so as de Polizei dat seggt, nich.

