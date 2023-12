Stand: 22.12.2023 09:30 Uhr Regen maakt Wiehnachtsmarkten to schaffen

Dat wenig wiehnachtliche Wedder verhagelt in Hamborg vele Wiehnachtsmarkten dat Geschäft. To’t Bispeel bi Santa Pauli op’n Speelbudenplatz is de Ümsatz mitmal daalgahn. Dat sä en Sprekersch to NDR 90,3. Ok de Markten an’n Gerhart-Hauptmann-Platz un in’e Spitalerstraat klaagt, dat se weniger innahmen hebbt. Man blots de Roncalli-Wiehnachtsmarkt, de vör’t Raathuus steiht, de gifft sik tofreed. Dor laat sik de Lüüd dorna to uurdelen vun den Duerregen nich afschrecken.

