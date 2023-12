Stand: 22.12.2023 09:30 Uhr Union bi ARD-Düütschlandtrend vörn

De Unionsparteien sünd nu al dat twete Mal in’e Reeg starkste Kraft in Düütsschland. Dat is ut den ne’en ARD-Düütschlandtrend ruttolesen. Dorna to uurdelen harrn nu 32 Perzent vun de Lüüd, de se fraagt hebbt, jümehr Krüüz bi de CDU/CSU maakt. SPD un Gröne kömen op je 14 Perzent. De FDP wörr dütmal de 5-Perzent-Grenz schaffen. De AfD kööm wedder op 21 Perzent un de Linke weer mit 3 Perzent nich mehr binnen in’n Bunnsdag.

