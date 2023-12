Stand: 22.12.2023 09:30 Uhr U1 un U3 föhrt wedder normaal

Vele Lüüd, de pendeln doot, de freit sik, denn in Wandsbeek föhrt nu de U-Bahnen – de U1 un de U3 – wedder normaal so as fröher. Siet Midde Juli föhr twüschen Wandsbeek-Gorrnstadt un Wandsbeek-Markt blots all föffteihn Minuten en enkelten Tog hen un her. Dat leeg an Brüchenarbeiden. Mehr Infos dorto sünd ok in uns NDR Hamborg App to finnen.

