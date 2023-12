Stand: 22.12.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Bet na’n Middag hen geiht dat noch ornlich stöörmsch tokehr. Dorna lett uns de Storm so langsam wat tofreed. Noch aver sünd ornlich Windböen to Gang un dat gifft veel Natts vun baven bi Temperaturen vun nich mehr as söss Graad. De Utsichten: Morgen un an Hilligavend blifft dat winnig un dat deels ok ganz ornlich. De Temperaturen gaht aver ’n beten wat na baven un lannt Hilligavend bi bet to ölven Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.12.2023 | 09:30 Uhr

