Stand: 21.12.2023 09:30 Uhr Lege Tieden för Hamborg

Op Hamborg kaamt vunwegen de Finanzen lege Tieden to. Dat see Finanzsenater Andreas Dressel in den Podcast „Hamburg Heute“ vun NDR 90,3. Folgens Dressel stiegt de Kosten allerwegens üm bet to 20 Perzent an – de Innahmen man blots üm bet to söss Perzent. Hamborg kann dat, wat de Bund wegstrieken deit, nich opfangen, stell he rut. Den Podcast „Hamburg Heute“ mit dat hele Dressel-Interview finnt ji in de NDR Hamborg App.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch