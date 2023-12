Stand: 21.12.2023 09:30 Uhr Storm in Noorddüütschland

An Noord- un Oostsee kann dat in de neegsten Daag ornlich stöörmsch tokehr gahn. Bet Sünnavend Avend schall dat an de Küst orkanoordige Böen geven. Urlaubers mööt dormit reken, dat nich all Fähren na de Eilannen hen fohren doot. Wohrschau: An de Noordsee kann dat en Stormfloot geven, ok an de Elv warrt de Pegelstand hooch ween.

