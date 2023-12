Stand: 21.12.2023 09:30 Uhr Streik bi de Bahn

De Warkschop vun de Lokföhrers GDL warrt in’n Januar woll dree bet fief Daag lang streiken. Dat see de Böverste vun de GDL Claus Weselsky to de Rheinische Post. En Streik, bi den dat Enn nich aftosehn is, dat güng vunwegen de Bahnkunnen un de wirtschoplichen Folgen nich. In den Tarifstriet mit de Bahn verlangt de GDL en Verkörten vun de Arbeitstiet vun 38 op 35 Stünnen de Week bi densülvigen Lohn.

