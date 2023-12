Stand: 21.12.2023 09:30 Uhr Vörbereden för Silvester

De Sekerheitsbehöörden in Düütschland maakt sik nu al praat för Ooltjohrsavend. Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser geiht dorvun ut, dat dat sünnerlich in de Grootstäder wedder Krawallen geven deit. Dat see se to dat Redakschoons Nettwark Düütschland. Liggen deit dat vör allen an den Konflikt in’n Negen Oosten. Dör den harrn sik ok hier Lüüd radikaliseert, so Faeser.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch