Stand: 21.12.2023 09:30 Uhr Tostänn in Pleegheimen

Wo tofreden sünd Lüüd mit de Pleegheimen in Hamborg, in de jümehr Öllern leven doot? Folgens en Ümfraag vun de Sozjalbehöörd wörrn knapp 44 Perzent dat Pleegheim ok anner Lüüd anraden. Acht Perzent vun de Minschen, de fraagt worrn sünd, sünd man ok teemlich untofreden mit de Ünnerbringen. All in all wiest sik, dat de Familien veel weniger tofreden sünd as noch vör veer Johr. Velen bekrittelt, dat to wenig dorop keken warrt, wo sülvststännig de Lüüd in’t Pleegheim noch sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch