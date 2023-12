Stand: 21.12.2023 09:30 Uhr Unfall op de A1

Op de A1 is in de Nacht en Laster mit en Auto liekto tohoopprallt. Folgens de Polizei weer de Autofohrer in Höödge vun Stillhoorn woll to gau ünnerwegens. He is in de Leitplank rinfohrt un vör den Laster sleudert worrn. Twee Minschen in’t Auto sünd böös an’t Lief to Schaden kamen. De Füerwehr weer mit en Barg Lüüd an de Unfallsteed. De A1 müss in Richt Süüd för meist veer Stünnen lang afsparrt warrn.

