Stand: 20.12.2023 09:30 Uhr Bedregereen bi Aurubis

De Hamborger Hersteller vun Kopper Aurubis ermiddelt gegen sien egen Vörstand. Dor is veel klaut un bedrogen worrn. Dorbi is en Schaden vun 200 Millionen Euro entstahn. De Winnst bi Aurubis is düütlich rünnergahn. Ünner'n Streek hett dat Ünnnernehmen in't Geschäftsjohr 22/23 141 Millionen Euro verdeent. Dat Johr tovör weern dat noch 715 Millionen Euro in't Johr.

