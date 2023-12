Stand: 20.12.2023 09:30 Uhr Trump-Uurdeel

Dat is en Uurdeel, wat womööglich masse na sik treckt. In'n Bunnsstaat Colorado hett dat Böverste Gericht fastleggt, dat de vörmalige US-Präsident Donald Trump vun de Wahl för 't Witte Huus utslaten warrn mutt. Grund dorför is Trump sien Rull, as se vör dree Johr na dat Kapitol rinstörmt sünd. Na dat Uurdeel hett he sik dormit för dat Präsidentenamt disqualifizeert. Trump will gegen dat Uurdeel rechtlich gegenangahn.

