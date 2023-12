Stand: 19.12.2023 09:30 Uhr Nich so veel Tempo 30

Tempo 30-Zonen jo, man nich so vele, as de Grönen dat wüllt. Dat seggt Hamborgs Erster Börgermeister Peter Tschentscher. In’t Johresafslussinterview mit NDR 90,3 un dat Hamborg Journaal hett he düütlich seggt, dat dat Tempo in de Stadt nich överall rünnergahn schall. De Ümweltbehöörd, de plaant 67 ne’e Ecken mit Tempo 30. Tschentscher is dat to veel.

