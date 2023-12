Stand: 19.12.2023 09:30 Uhr Segnung för homosexuelle Poren

He schnackt vun en Wiehnachtsgeschenk. Hamborgs Erzbischof Stefan Heße freut sik över den ne’en Besluss vun’n Vatikan. Tokünftig is he dormit inverstahn, dat homosexuelle Poren ehren Segen kriegen doot. Erzbischof Heße seggt, de kathol’sche Kark, de respekteer dormit dat echte Leven. Ok wenn Poren vun’t glieke Geslecht segnet warrn dörvt. De kathol’sche Kark will noch nich, dat se vull un ganz gliekstellt sünd mit annere Poren.

