Stand: 18.12.2023 09:30 Uhr Pleeg in Hamborg warrt dürer

Pleegheimen in Hamborg warrt mehr Geld kösten: Lüüd, de dor wahnen doot, de mööt tokünftig veel mehr wat an Geld betahlen. Dat is bi rutsuert, as NDR 90,3 bi de groten Pleegheimbedrievers un -drägers nafraagt hett. Dat Diakonische Wark rekent mit üm un bi negenteihn Perzent mehr. Hamborgs gröttste Pleegheimbedriever „Plegen un Wahnen“ geiht vun föffteihn Perzent mehr ut. Ok bi de ambulanten Pleegdensten warrt dat dürer. Dat liggt vör allen Dingen an de Personalkosten, de na baven gahn sünd. Un bavento sünd Energie un Levensmiddel dürer worrn.

